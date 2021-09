Cyclisme

Challenge by La Vuelta : Elle avait promis du spectacle, elle a tenu promesse : l'arrivée triomphale de van Vleuten

VUELTA 2021 - Cette année, le Tour d'Espagne est allé encore plus loin pour son "Ceratizit Challenge by La Vuelta" puisque quatre étapes étaient au programme. La troisième, l'étape-reine, a été dominée de la tête et des épaules par Annemiek van Vleuten (Movistar). La Néerlandaise avait promis du spectacle, voici son arrivée solitaire.

00:00:34, il y a une heure