Le roi d’Europe s’appelle toujours Stefan Küng. Alors que toute l’Italie attendait un sacre de Filippo Ganna chez lui, à Trente, le Suisse a conservé son titre acquis l’an passé à Plouay au terme de 22,4 kilomètres avalés à près de 55 km/h de moyenne. En retard sur le champion du monde à mi-parcours, Küng a mieux fini sur la seconde partie pour aller chercher sa 4e victoire de la saison, toutes en chrono évidemment. Encore impressionnant, Remco Evenepoel (Belgique) s’offre la médaille de bronze (+14’’) alors que la meilleure chance française, Rémi Cavagna, a déçu, terminant 9e.

Küng reste le king, Cavagna est sur la photo : le dénouement du chrono

Le doublé pour la Suisse

Il ne pouvait laisser à personne d’autre que lui le droit de porter le maillot de champion d’Europe du chrono. Surmotivé par ses déceptions de l’été (2e et 4e des deux chronos du Tour, 4e de celui des JO), Stefan Küng tenait absolument à conserver sa tunique blanche et bleu étoilée, avant de se tourner vers Mondiaux. Il y tenait tellement que la Suisse avait décidé de ne pas s’aligner sur le chrono par équipes mixte, où elle avait pourtant moyen d’accrocher une médaille. Elle ne l’a pas fait et bien lui a pris avec le titre chez les femmes de Brenner. Et il en a été de même chez les messieurs.

Très vite, on a compris que ce championnat d’Europe n’échapperait pas au trio Ganna-Küng-Evenepoel. Pourtant en grande forme et vainqueur du dernier chrono sur le Tour du Benelux, Stefan Bissegger (Suisse) pointait déjà à 9'' du podium après 10,5km. Beaucoup pour espérer une médaille, malgré une grosse fin de parcours (4e, + 23''). Avec un vent de face dans la première partie et un vent favorable dans la seconde, c’est dans la première que se sont créé la majorité des écarts. Et c’est aussi ce qui a longtemps poussé à croire que Ganna allait être sacré.

La déception Cavagna

L’Italien était en tête à l’intermédiaire, avec une seconde d’avance sur Evenepoel et trois sur Küng. Suffisant pensait-on lorsque Piémontais a rattrapé le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar (12e, +1'21'') dans cette seconde partie où le vent de dos le favorisait. Mais le Suisse était plus frais peut-être puisque l’Italien avait lui disputé le chrono par équipes mixte mercredi et a bien mieux fini, au point de rattraper un Rémi Cavagna pourtant parmi les favoris au départ et parti une minute avant lui. Stefan Küng aura repris 10'' à Ganna en 11,9km pour finalement conserver son titre. Un énorme exploit pour celui qui s’avancera en Belgique aux Mondiaux encore un peu plus comme l’un des grands favoris.

L'image forte : Ganna dépasse Pogacar puis le dépose

Quelques jours après son abandon au Tour du Benelux en raison de maux de ventres, Remco Evenepoel avait lui visiblement bien récupéré. Le jeune Belge a certes coincé un peu dans le final (+14'') mais il s’offre tout de même une belle médaille de bronze sur un parcours qui ne le favorisait pas, son meilleur résultat de la saison sur un chrono majeur. La grosse déception est malheureusement française avec le contre-la-montre de Rémi Cavagna. Le TGV de Clermont-Ferrand n’a jamais semblé dans le coup ce jeudi et doit finalement se contenter de la 9e place, à 1'06'' de Küng. Loin, très loin, des espoirs de médaille ou même de titre que sa saison pouvait laisser augurer.