Les favoris du CLM des championnats d’Europe :

5 étoiles : -

4 étoiles : Filippo GANNA

Championnats d'Europe Pogacar, quatre courses pour une saison en or IL Y A UN JOUR

3 étoiles : Stefan KÜNG, Stefan BISSEGGER

2 étoiles : Remco EVENEPOEL, Tadej POGACAR, Kasper ASGREEN, Rémi CAVAGNA, Edoardo AFFINI

1 étoile : Mikkel BJERG, João ALMEIDA, Jos VAN EMDEN, Andreas LEKNESSUND, Maximilian WALSCHEID

Filippo GANNA (Italie) - 4 étoiles

Pourquoi lui ?

Parce qu’il est champion du monde de la spécialité et que le parcours, long de 22,4 km et plat comme la main, lui sied à merveille. L’Italien Filippo Ganna va, qui plus est, évoluer à domicile à Trente. Il n’a terminé que 5e du chrono des Jeux Olympiques cet été, mais celui-ci était bien moins taillé pour lui et il a décroché l’or sur piste, en poursuite par équipes. La forme est là. Lors du Giro, quelques semaines auparavant, il avait frappé par deux fois, s’adjugeant les deux étapes disputées en contre-la-montre.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Ganna n’écrase pas la concurrence en 2021. Il s’incline même parfois en chrono, lors des Jeux donc, mais aussi lors du Tour de Romandie ou encore durant Tirreno-Adriatico. L’an passé, nous lui aurions volontiers attribué cinq étoiles, pour matérialiser une nette démarcation entre lui et le reste des prétendants. Cette année, elle semble moins probante… mais elle existe toujours, sur un grand rendez-vous et un terrain aussi propice à l’exposition de ses qualités.

Le réveil de Ganna : "Quand on voyait ses derniers résultats dans cet exercice..."

Stefan KÜNG (Suisse) - 3 étoiles

Pourquoi lui ?

Parce qu’il est champion d’Europe en titre. Parce qu’il a fait mieux que Ganna lors des Jeux Olympiques, dans leur duel à distance qui les a vus terminer tous deux au pied de la boîte sur un profil casse-pattes qui a dû les faire grincer des dents. Cette fois-ci, c’est tout plat et Küng est considéré comme l’une des plus grandes machines à écraser les pédales du peloton. Juste un cran en dessous de Ganna mais susceptible dans un grand jour d’inverser ce rapport de force.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Küng joue placé et rarement gagnant sur ses objectifs majeurs depuis quelques semaines. Lors du Tour de France, il a fait chou blanc. 2e et 4e des deux chronos, qu’il avait ouvertement cochés. Puis à Tokyo, il a raté une médaille olympique pour quatre dixièmes de secondes, au profit de Rohan Dennis. En Italie lors de ces championnats d’Europe puis dix jours plus tard lors des Mondiaux en Belgique, il cherchera à faire basculer les détails de son côté.

"Je l'ai eu !" Quand Pierre Rolland double enfin Stefan Küng.... en voiture

Stefan BISSEGGER (Suisse) - 3 étoiles

Pourquoi lui ?

Parce qu’il est dans une forme éblouissante si l’on en croit son chrono du Tour du Benelux. Sur "seulement" 11,1 km, il a repoussé Edoardo Affini et Stefan Küng à 15 et 20 secondes. Kasper Asgreen à 21. Max Walscheid à 22. Quatre de ses adversaires ce jeudi à qui il a donc dû infliger un petit coup derrière la tête. Bissegger, 22 ans, est la star montante de la spécialité, sa victoire lors du contre-la-montre de Paris-Nice, plus tôt cette saison, en avait déjà attesté.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Qui dit star montante, dit qu’il reste (peut-être) encore du chemin à parcourir jusqu’au sommet. Stefan Bissegger va prendre le départ avec moins d’expérience des grands évènements que Ganna (25 ans) et Küng (27 ans), certes encore jeunes mais déjà habitués des podiums en la matière. Moins de pression peut-être aussi. Voilà donc un inconvénient/atout réversible pour l’Helvète.

Bissegger : "Si j'obtiens la moitié des résultats de Cancellara... ce sera déjà une super carrière"

Tadej POGACAR (Slovénie) - 2 étoiles

Pourquoi lui ?

Parce qu’il faut arrêter de le voir comme un grimpeur qui est, aussi, capable d’être performant en contre-la-montre pour parachever ses succès en Grand Tour. Tadej Pogacar est un rouleur d’exception, capable de prendre le dessus sur des spécialistes de l’effort solitaire, même sur des parcours plats. Il a battu Küng sur le Tour de France cette année, lors d’un chrono certes exigeant mais en le dominant de manière linéaire, sur les portions planes y compris.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Voir figurer une bosse ou deux sur le chemin du sacre ne lui aurait, tout de même, probablement pas déplu. Mais surtout, on se demande comment il aborde le premier de ses quatre grands rendez-vous de la fin de saison. Il s’est montré offensif lors de la Bretagne Classic, dans le sillage notamment de Benoît Cosnefroy (1er) et Julian Alaphilippe (2e). Mais il a explosé en vol et n’a pas terminé la course, quand les deux Français se sont disputé la victoire. Le double lauréat en titre du Tour est-il en grande condition ?

5e étape : L'arrivée de Tadej Pogacar, la fusée du chrono

Remco EVENEPOEL (Belgique) - 2 étoiles

Pourquoi lui ?

Doit-on encore le présenter ? Remco Evenepoel (21 ans) a un talent fou et il l’exprime depuis quelques semaines de manière spectaculaire. Sur le Giro, il a d’abord impressionné avant de (logiquement) coincer, pour son retour à la compétition neuf mois après une lourde chute lors du Tour de Lombardie. Depuis ? Il accumule les victoires : sept, dont la Brussels Classic fin août. Ajoutez à cela le fait que le titre de champion d’Europe du contre-la-montre n’est pas étranger pour lui (il l’a été en 2019) et vous avez le portrait d’un favori.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Remco Evenepoel a une spécialité : improviser des "chronos" au cœur de courses en ligne. Après avoir déjà parcouru de nombreuses bornes, il a le chic pour s’échapper et effectuer les 30, 40 voire 50 dernières en solo. Mais au départ d’un vrai contre-la-montre, il s’avère moins dominant… même s’il brille aussi dans l’exercice, comme l’a encore prouvé son récent succès lors du Tour du Danemark.

Autre facteur à prendre en compte : son abandon lors du Tour de Belgique, la semaine dernière, en raison de problèmes d’estomac. Quelques doutes entourent donc son état de forme, comme celui de Pogacar. Sans cela, les deux phénomènes se seraient probablement situés un cran au-dessus dans la hiérarchie.

La frayeur, le retour, l’attaque tranchante et le solo final : Evenepoel a fait la totale

Kasper Asgreen (Danemark) - 2 étoiles

Pourquoi lui ?

Rouler fort et longtemps, avec quelqu’un sur le porte-bagage ou non, dans la plaine ou lors d’un contre-la-montre… Kasper Asgreen sait faire. Il a couru huit chronos cette saison, pour huit "Top 10", dont deux succès (lors du Tour de l’Algarve et à l'occasion de son championnat national), mais aussi une deuxième place durant le Tour de France. Vainqueur du Tour des Flandres cette année, il est au cœur d’une fin d’exercice importante pour lui, avec Paris-Roubaix en point d’orgue (3 octobre), et donc sans doute affûté.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Comme Evenepoel, il n’a jamais gagné un contre-la-montre en World Tour et sa capacité à maintenir un rythme élevé, seul, ne s’exprime jamais mieux qu’au bout d’une classique éreintante. Sur un effort aussi spécifique que le CLM, il arrive au second plan par rapport aux fanatiques de l’exercice, comme Ganna ou Küng. Dans les esprits, surtout, mais aussi souvent dans les résultats.

Le résumé du "Ronde" : Asgreen, parfait tactiquement, monstrueux physiquement

Rémi CAVAGNA (France) - 2 étoiles

Pourquoi lui ?

C’est un spécialiste de l’effort solitaire qui a déjà goûté au podium européen (2e l’an dernier, battu de 17 secondes en 25,6 km par Küng) et qui a progressé cette année. Rémi Cavagna a débloqué son "compteur-chronos" en World Tour en Romandie, et l’a depuis agrémenté d’un succès en Pologne. Il a aussi prouvé sa capacité à rebondir, en devenant champion de France de la course en ligne après une grosse déception sur le contre-la-montre.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Intrinsèquement, Cavagna semble un cran en-dessous de l’élite, malgré son affection pour l’art que représente le contre-la-montre. Son résultat lors des Jeux Olympiques l’a illustré dans des proportions trompeuses (17e). Il figure dans le groupe des protagonistes qui ont besoin d’être dans un grand jour et que le favori ne le soit pas pour l’emporter. Mais pour le podium, il n’est pas nécessaire d’imaginer un improbable alignement de planètes : il est un candidat naturel.

La pluie, des favoris piégés et un Cavagna revanchard : le résumé de la course en ligne en vidéo

Edoardo AFFINI (Italie) - 2 étoiles

Pourquoi lui ?

Il a la bonne jambe. 2e du contre-la-montre remporté par Bissegger lors du Tour du Benelux, Edoardo Affini avait déjà fait fort durant le Tour d’Italie : 2e du chrono inaugural, 3e du chrono final. Sur le podium de l’exercice aux championnats d’Europe il y a deux ans (3e), à peine en retrait l’an passé (5e), il est un habitué de ce rendez-vous continental.

Qu’est-ce qui peut clocher ?

Sprinteur correct en plus d’être un excellent rouleur, Affini est redoutable sur les chronos courts. Avec quelques bornes en moins, ce jeudi, il aurait été un candidat encore plus sérieux pour l'obtention d'une médaille. Mais ce contre-la-montre n’est pas si long et il n’est pas manchot quand la distance s’étire. D’où son statut de deuxième carte à suivre attentivement pour l’Italie.

Quant à João Almeida (Portugal), Mikkel Bjerg (Danemark), Andreas Leknessund (Norvège), Jos van Emden (Pays-Bas) et Maximilian Walscheid (Allemagne), ils représentent le peloton des outsiders, qu’une énorme performance pourrait amener à tutoyer le podium.

João Almeida lors du contre-la-montre individuel de la 14e étape lors du Giro 2020 Crédit: Getty Images

Championnats d'Europe Dates, diffusion et chaîne, favoris, Français : le programme complet des Championnats d'Europe 2021 HIER À 14:48