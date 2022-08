Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Mads Pedersen, Pascal Ackermann et Arnaud Démare : les meilleurs finisseurs seront au départ à Munich, pour la course en ligne des Championnats d'Europe 2022. Le parcours est tracé de Murnau, repaire des peintres Gabriele Münter et Vassily Kandinsky au pied des Alpes bavaroises, au circuit final à Munich, avec la dernière difficulté semée à plus de 110 km de l'arrivée.

En bref, un parcours idéal pour "grosses cuisses", qui ne devraient pas être embêtés par une boucle finale plate de 13 kilomètres, avalée cinq fois dans la cité, où les coureurs multiplieront les allers-retours entre les monuments munichois : entre autres la Theresienwiese, grande place où se déroule chaque année l'Oktoberfest, et la Résidence de Munich jusqu'à la ligne d'arrivée sur l'Odeonsplatz après 209 kilomètres.

Parmi les grands absents à noter : Wout van Aert, au repos depuis son Tour de France ébouriffant, Mark Cavendish, dont la Fédération (britannique)a fait comme souvent l'impasse sur l'Euro, et Mathieu van der Poel, en pause depuis son abandon dans la Grande boucle. Les autres grands noms répondent à l'appel.

Un effet maillot

Née en 2016, l'épreuve se fait peu à peu sa place dans le programme du peloton. "C'est une course récente mais il y a un effet maillot", décrit Arnaud Démare à propos de l'étoffe distinctive dévolue au champion d'Europe. Le sprinteur français sera l'un des favoris après ses trois victoires d'étape dans le Giro au printemps. "On retombe dans nos années juniors et espoirs quand les Championnats d'Europe étaient un rendez-vous important, apprécie-t-il. En plus, c'est rattaché à d'autres sports cette année."

Le lauréat du maillot cyclamen du classement par points du Tour d'Italie estime que "l'équipe de France ne sera pas favorite, même si (nous) avons une sélection avec beaucoup d'hommes rapides" entre lui, Bryan Coquard, Rudy Barbier et Hugo Hofstetter. "Avant le sprint, il y aura une course et Mads Pedersen est capable de partir de loin aussi", souligne-t-il à propos du champion du monde 2019, impressionnant lors de son succès d'étape lors du Tour, à Saint-Etienne.

