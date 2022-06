Cyclisme

Championnats de France - Marc Sarreau : "La forme revient tout doucement"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Gêné par des problèmes d'intestin et une grosse fatigue générale, Marc Sarreau (AG2R Citroën) retrouve la forme. Le coureur de 29 ans, qui n'a pas beaucoup couru en juin, espère être dans le peloton en cas de sprint, et s'attend à une course potentiellement décousue.

