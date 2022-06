Cyclisme

Championnats de France - Pierre Rolland : "Je ne vais pas vous dire que le circuit me plaît mais..."

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Pierre Rolland (B&B Hôtels - KTM) rêve toujours du maillot de champion de France. Pour ce "jour particulier", le grimpeur sait qu'il va avoir du mal à surprendre sur un parcours taillé pour les sprinteurs, et donc pas pour ses qualités. Mais on peut lui faire confiance pour animer la course avec son panache habituel.

00:01:43, il y a une heure