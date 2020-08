Démare : "Le temps passe vite, il faut prendre conscience de la chance que tu as d'être coureur"

Magnifique de maîtrise, Arnaud Démare a remporté dimanche dans le Morbihan son troisième titre de champion de France. Le plus beau, tant il avait pris le départ avec la pancarte du favori. A bientôt 29 ans, tout réussit au sprinter (et un peu plus que ça) de la Groupama-FDJ. Physiquement au top, il a aussi retrouvé sérénité et appétit.

"C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme !" Après le "T'es grand, t'es très grand" du Tourmalet l'an dernier sur le Tour à destination de Thibaut Pinot, il y aura cette nouvelle tirade enflammée d'un Marc Madiot en transe dans le car de l'équipe Groupama-FDJ lors du dénouement de ce Championnat de France 2021. La formation dirigée par le Mayennais avait la pancarte dimanche dans le Morbihan. Son leader, Arnaud Démare, surtout. Les uns et l'autre ont assumé, pour rafler la mise et permettre au Picard de décrocher son troisième maillot tricolore. Du beau et bon boulot, au terme d'une course magnifique.

Si cette victoire est si belle pour l'ancien vainqueur de Milan-Sanremo, c'est justement parce qu'il était très attendu. Il est toujours satisfaisant de tenir son rang, de satisfaire les attentes et donner du sens au travail de ses équipiers. "Samedi au briefing, c'était clair, il y avait un nom pour le leadership, c'était moi, a-t-il confié dimanche soir. Quinze coureurs qui bossent pour moi, je l'ai déjà connu mais il faut bien l'appréhender. Il ne faut pas s'affoler."

"Il ne fallait pas que je me mette dans le rouge"

Il ne s'est pas affolé. Même quand Julian Alaphilippe en a mis une bonne dans la dernière bosse, pour basculer avec une petite marge. Si ses équipiers ont abattu un boulot fantastique, à partir de ce moment-là, Arnaud Démare s'est retrouvé seul. C'était à lui de jouer, jambes et tête de concert, si possible. "Quand Julian part, c'est Cosnefroy qui est devant moi je crois et il se rassoit. Je me suis dit 'bon, c'est le moment d'y aller'." Il y est allé. Sans paniquer, donc : "Je ne me suis pas affolé. Je savais qu'il allait basculer avec 5-10 secondes d'avance et que mon effort, ce serait en haut qu'il faudrait le produire. Il ne fallait pas que je me mette dans le rouge."

Démare est fort, mais parfois, il faut aussi un soupçon de réussite. Sa chance, ce fut alors d'être en compagnie de Bryan Coquard. Seul, serait-il revenu sur Alaphilippe ? On ne le saura jamais, mais la réponse n'a rien d'une évidence. "Le retour de Bryan m'a fait du bien, concède le désormais triple champion de France. Ça m'a permis de souffler 10-15 secondes et d'en remettre derrière. Julian, c'est le meilleur puncheur du monde, mais je savais qu'on allait revenir." Ensuite, il restait à gérer au mieux la dernière ligne droite. Là encore, il a assuré et assumé. Jusqu'au bout.

Les jambes ne font pas tout

A quelques mètres de là, Marc Madiot a donc explosé, le volume au plus haut comme les jours de grande victoire. Et c'en est une pour le manager de la Groupama-FDJ. "C'était intense, stressant, le money time d'un championnat est toujours un moment particulier car il n'y a qu'une place qui compte, explique Madiot, heureux du résultat comme de la manière. C'est un grand final de championnat, un championnat qui restera dans les annales à mon avis."

Il ne sera pas sur le Tour de France (on le verra sur les routes du Giro), il n'a pas claqué de Monument, mais alors qu'il fêtera ses 29 ans la semaine prochaine, Arnaud Démare traverse sans doute la période la plus faste de sa carrière. Il n'a jamais été aussi fort, complet, confiant et serein. Les jambes ne font pas tout. L'esprit libéré, ça aide aussi, plaide l'intéressé : "Tu te rends compte de la chance que tu as d'être coureur cycliste. Le temps passe vite. On va dire que j'ai dépassé la moitié de ma carrière et il faut prendre conscience de cette chance-là."

"Jacopo Guarnieri me le disait, 'on sent que cette année, tu as faim'"

Paradoxalement, il est convaincu que cette interminable pause forcée par le covid-19 lui a fait un bien fou. "Ces deux mois de coupure, finalement, m'ont fait du bien, juge-t-il. Le temps s'arrête, c'est un peu bizarre pour tout le monde, mais j'ai passé plusieurs semaines à la maison avec mon épouse. Mon corps s'est régénéré. Neuf ans de carrière, mine de rien, ça use. Même les hivers sont de plus en plus courts. J'avais peut-être besoin d'un gros break, besoin de poser le cerveau. C'est comme si j'avais eu six mois de préparation. Tous les curseurs sont revenus au top. Mon équipier Jacopo Guarnieri me le disait, 'on sent que cette année, tu as faim'"."

Depuis son retour, il pète le feu et claque victoire sur victoire. Celle-là compte peut-être un peu plus que les autres. "Il n'y en a qu'un qui porte un an ce maillot, rappelle Démare. C'est quand tu ne l'as plus que tu te rends compte de ce que tu as perdu. Quand les Championnats n'ont plus été à Plumelec, je me suis tout de suite renseigné où était le parcours. Et j'avais ça en tête. Un troisième titre, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui ont pu le faire." Il n'y en a qu'un qui a fait mieux. Jean Stablinski et ses quatre victoires. Arnaud Démare n'a peut-être pas fini d'écrire sa propre histoire.

Arnaud Démare a décroché un troisième titre de champion de France, dimanche à Grand-Champ Crédit: Getty Images

