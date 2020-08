L'un est en forme, l'autre a la pancarte de favori : Démare - Alaphilippe, duel pour un maillot

CHAMPIONNAT DE FRANCE - Arnaud Démare et Julian Alaphilippe sont les deux têtes qui dépassent de la liste des favoris pour le maillot national ce dimanche. Le premier parce qu'il tient une forme resplendissante, le second parce que le profil sied à ses qualités exceptionnelles.

Le profil ou les jambes ? Julian Alaphilippe ou Arnaud Démare ? S'il ne faut surtout pas résumer le championnat de France qui se disputera ce dimanche sur le parcours de Grand-Champ à un duel entre les deux hommes, le profil semble dessiner une victoire du premier quand la forme du moment penche en faveur de sprinteur de la Groupama-FDJ.

C'est Arnaud Démare lui-même qui a pointé Julian Alaphilippe comme adversaire numéro un. Interrogé par Direct Vélo, le Picard a évoqué ce qui lui faisait peur : "la petite bombe Alaphilippe". Et pourtant, avec un parcours bien moins difficile que celui prévu initialement à Plumelec, le récent vainqueur du Tour de Wallonie a une belle pancarte. "J'y pense fort depuis deux-trois semaines. Avec les jambes que j'ai, je l'ai forcément dans la tête, poursuit-il. Ce ne sera pas un parcours facile, mais je peux me permettre d'espérer. La stratégie n'est pas encore définie même si au vu de ma forme, c'est largement jouable pour moi."

Play Icon

Championnats de France Cordon-Ragot : "C'est bien d'annoncer, c'est mieux de concrétiser" IL Y A 7 HEURES

Play Icon WATCH Arnaud Démare (Groupama-FDJ) remporte la dernière étape et l'épreuve 00:02:13

Avec deux succès d'étape en Wallonie (en plus du général), dont la très difficile arrivée à Erezée où il a dompté un certain Philippe Gilbert, Démare a confirmé la condition entrevue lors de sa victoire à Milan-Turin. Aucun sprinteur ne semble lui faire peur et avec la forme qu'il tient, il pense être capable de suivre sur les deux côtes qui jalonnent les 237 kilomètres. "Je ne connais pas encore le parcours précisément, mais on m'a dit que quelques sprinteurs pouvaient passer au compte-goutte. Et au vu de ma forme, j'espère bien être dans ces gouttes-là", sourit Démare qui aura en plus l'avantage du nombre, la Groupama-FDJ étant chaque année l'équipe présentant le plus de coureurs au départ. "Le gros favori numéro 1 c'est Arnaud Démare, ce sera Groupama-FDJ qui aura les clés de la course", affiche Warren Barguil, champion de France en titre.

Alaphilippe, favori numéro 1 ?

Lui, n'aura que deux coéquipiers. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) sera accompagné du seul Florian Sénéchal puisue Rémi Cavagna, titré sur le contre-la-montre vendredi, préfèr se concentrer sur l'épreuve chronométrée des championnats d'Europe Mais avec deux bosses sur le parcours et seulement quatre kilomètres entre le sommet de la dernière et l'arrivée, Alaphilippe fait évidemment figure d'épouvantail. Son attaque dans le Poggio sur le dernier Milan-Sanremo parle pour lui. Démare sait d'ailleurs que l'attaque de son rival peut être "fatale". "S'il n'était pas là, ce serait plus simple : on cadenasserait la course pour un sprint, pointe-t-il justement. Mais là, ce sera plus compliqué. Il n'y aura que quatre kilomètres entre la dernière bosse et l'arrivée, ça peut me faire peur."

Arnaud Démare a déjà connu la joie d'un titre de champion de France, en 2014 et 2017. Julian Alaphilippe lui est passé tout près en 2018 sur le difficile parcours de Vesoul mais il court encore après son premier maillot tricolore. Ne pas le voir le porter dans sa carrière serait une anomalie. Déjà chouchou du public, il aurait la bonne idée d'arriver sur le Tour, samedi prochain à Nice, ceint d'un beau maillot distinctif. Avant de peut-être viser le maillot jaune, mais ça, c'est une autre histoire.

Play Icon WATCH Barguil : "Avec 3300 mètres de dénivelé en tout, ce sera assez difficile" 00:01:00

Play Icon

Championnats de France Audrey Cordon-Ragot titrée pour la première fois de sa carrière IL Y A 7 HEURES