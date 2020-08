La course en ligne EN DIRECT

Julian Alaphilippe of France and Team Deceuninck - Quick-Step / during the 72nd Criterium du Dauphine 2020, Stage 5 a 153,5km stage from Megeve to Megeve 1458m / @dauphine / #Dauphiné / on August 16, 2020 in Megeve, France.

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Warren Barguil remet son titre en jeu lors de la course en ligne, ce dimanche sur le parcours de Grand-Champ. Mais pour le rôle de favori, il voit plutôt Arnaud Démare, alors que Julian Alaphilippe est l'homme en forme.

74 km : JONCTION ! On a désormais dix hommes en tête de la course, avec 1'06'' d'avance sur le peloton emmené par les Groupama-FDJ.

75 km : Plus que 10'' d'avance pour les deux hommes qui se relèvent clairement ! On attend le groupe de huit.

Play Icon

Championnats de France Cordon-Ragot : "C'est bien d'annoncer, c'est mieux de concrétiser" IL Y A 21 HEURES

76 km : On discute à l'avant. Sans doute parle t-on de se rappeler pour attendre le groupe de contre...

77 km : 39'' d'avance pour le duo de tête sur le groupe de contre et 1'04'' sur le peloton. Ça se resserre !

78 km : LA COMPOSITION DU GROUPE DE CONTRE :

On retrouve dans ce groupe Thibault Ferasse (Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole), Anthony Perez (Cofidis), Julien Duval (AG2R La Mondiale), Alexis Guérin (Voralberg Santic), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Maxime Cam (B&B Hotels - Vital Concept), Clément Russo et Franck Bonnamour (Arkéa-Samssic).

80 km : Un groupe de sept coureurs vient donc de sortir de nouveau avec la majorité des équipes offensives représentées.

81 km : AG2R La Mondiale, Cofidis et Total Direct Energie continuent de proposer une course offensive, attaquant sans cesse la Groupama-FDJ.

82 km : Plus que 1'30'' d'avance pour Latour (AG2R La Mondiale) et Ferron (Total Direct Energie) ! Les deux hommes de tête voient le peloton se rapprocher de plus en plus...

83 km : La Groupama-FDJ ne pouvait pas se permettre de laisser partir ce groupe et la formation de Marc Madiot accélère - avec Valentin Madouas au travail - pour revenir sur le groupe de contre.

Valentin Madouas, lors du Critérium du Dauphiné 2020 Crédit: Getty Images

85 km : Une dizaine de coureurs vient de s'extirper du peloton, avec une surreprésentation des AG2R La Mondiale (4). Mais aucun Groupama-FDJ, piégé ou en tout cas qui a préféré rester groupé autour de Démare.

86 km : C'est officiel, cette course est du grand n'importe quoi... On a donc trois AG2R en chasse derrière un AG2R et un Direct Energie eux-mêmes en chasse derrière un AG2R et un Direct Energie. Dingue !

87 km : ATTAQUE ENCORE !! Et c'est encore un AG2R La Mondiale qui sort du peloton, accompagné par ... un Total Direct Energie ! Décidément, cette course est très particulière...

88 km : Officiellement chez Total Direct Energie l'an prochain, Pierre Latour devrait retrouver Valentin Ferron dans lan formation de Jean-René Bernaudeau en 2021.

89 km : La Groupama-FDJ a repris le contrôle du peloton qui temporise un peu alors que l'on passe sur la ligne d'arrivée. Il reste 5 tours de circuit.

90 km : 2'20'' d'avance seulement pour le duo de tête, qui a beaucoup perdu déjà....

91 km : ATTAQUE DE PARET-PEINTRE !! AG2R La Mondiale continue de durcir l'allure et de désorganiser le peloton et les équipiers d'Arnaud Démare. Cette fois, c'est au tour d'Aurélien Paret-Peintre de passer à l'offensive mais il est très vite repris par le peloton.

92 km : En grande forme, Arnaud Démare est clairement le favori de ce championnat de France, soutenu qu'il est par la force collective des Groupama-FDJ. Mais attention à Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui aura encore et toujours la pancarte sur un tracé qui sied également aux puncheurs.

L'un est en forme, l'autre à la pancarte

93 km : Les deux hommes de tête possèdent 2'55'' d'avance surun peloton secoué par des attaques désormais. On veut durcir l'allure pour mettre à mal le tempo des Groupama-FDJ d'Arnaud Démare.

95 km : LA COMPOSITION DE L'ECHAPPEE :

On retrouve à l'avant Pierre Latour (AG2R La Mondiale) et son futur coéquipier Valentin Ferron (Total Direct Energie).

Pierre Latour Crédit: Eurosport

LE POINT SUR LA COURSE :

A 95km de l'arrivée, on retrouve deux hommes en tête de la course, partis dès les premiers kilomètres dans l'échappée matinale avant de s'isoler il y a une trentaine de kilomètres. Le peloton, longtemps emmené par les Groupama-FDJ, est désormais emmené par les Total Direct-Energie.

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT la course en ligne des championnats de France 2020 disputée à Grand-Champ.

Play Icon

Championnats de France Audrey Cordon-Ragot titrée pour la première fois de sa carrière IL Y A UN JOUR