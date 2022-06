A un peu plus de deux semaines du départ du Tour de France à Copenhague, chaque signe d'une possible participation de Julian Alaphilippe à la Grande Boucle est scruté. Il n'a pas participé au Critérium du Dauphiné, pas au Tour de Suisse et n'a plus couru depuis sa chute qui lui avait occasionné des blessures sérieuses (hémopneumothorax, fracture d'une omoplate et de deux côtes) sur Liège-Bastogne-Liège. Son inscription sur la liste des engagés pour le championnat de France en est peut-être un mais elle ne garanti pas que le double champion du monde sera bien présent à Cholet (26 juin).

Julian Alaphilippe sera-t-il présent sur le Tour de France ? Abonnez-vous à Eurosport pour suivre la plus grande course de l'année

Ad

Si Alaphilippe devait effectivement participer à la course en ligne du championnat national, il le ferait avec l'idée de faire des kilomètres et de retrouver la compétition, voire de se tester à moins d'une semaine du Grand Départ à Copenhague. En effet, cette année le maillot tricolore est promis à un sprinteur sur un parcours qui les favorise largement. Dans la liste des engagés, le nom d'Alaphilippe apparaît donc aux côtés de ses coéquipiers de chez Quick-Step, Rémi Cavagna, le champion sortant, et Florian Sénéchal. A noter aussi la présence de Pavel Sivakov, naturalisé cette année mais pas de Romain Bardet, qui ira au Tour sans préparation en compétition , ou Thibaut Pinot.

Championnats de France Alaphilippe, Gaudu, Barguil... Piégés ou effacés, les grands favoris sont passés à côté 20/06/2021 À 18:59

Le double champion du monde, grand animateur des premières semaines du Tour habituellement (victoire d'étape et maillot jaune en 2019, 2020 et 2021), est un personnage central de la plus grande course de l'année. Son absence serait ainsi évidemment un coup dur pour lui, le public et le spectacle. Mais avec une grosse blessure et une préparation largement tronquée, quel Alaphilippe pourrait se présenter au départ ? Celui qui vient de fêter ses 30 ans a passé trois semaines en stage en Sierra Nevada pour retrouver la forme.

Une attaque monstrueuse pour un grand bonheur à l'arrivée : Alaphilippe a fait le show

Championnats de France Cavagna, une belle revanche et le digne successeur de Chavanel 20/06/2021 À 18:36