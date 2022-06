Cyclisme

Audrey Cordon-Ragot, championne de France 2022 : "Je vais avoir 33 ans et pourtant j’arrive encore à mater les jeunes"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Audrey Cordon-Ragot (32 ans) a triomphé ce samedi à Cholet, une ville qui lui réussit. La voici championne de France de la course en ligne pour la deuxième fois de sa carrière. La cycliste de l'équipe Trek-Segafredo raconte sa course, au micro de FX Rallet. Elle est fière de parvenir "encore à mater les jeunes", Gladys Verhulst (25 ans, 2e) et Noémie Abgrall (22 ans, 3e).

00:01:33, il y a 7 minutes