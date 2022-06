Premium Cyclisme Course en ligne Élites Dames / MULTIAUDIO 14:15-17:00

103 km : Bonne nouvelle pour les coureuses : le ciel s'éclaircit. La pluie ne devrait pas s'inviter sur la course.

108 km : Abgrall creuse immédiatement un écart sur le peloton : 20 secondes.

109 km : LA PREMIERE ATTAQUE DU JOUR !! Elle est l'oeuvre de Noémie Abgrall (Stade Rochelais Charente-Maritime) !

13h46 : Quelques ennuis mécaniques en ce début de course, notamment du côté de Balladyne Tritsch, Charlotte Allard, et Alice Harnois.

115 km : Après 5 bornes, le peloton, mené par la Cofidis Women Team, est toujours compact.

13h40 : Une route piégeuse attend les coureuses. Il a plu en cette matinée et certaines portions ne sont pas encore sèches. Attention aux chutes..

117 km : A noter qu'Ophélie Fenart (Team Groupe Abadie-Le Boulou) est la seule non-partante du jour.

13h36 : LE PROFIL - Le tracé de cette année est dessiné dans le Maine-et-Loire. Les coureuses emprunteront un circuit de 20 kilomètres six fois, pour une distance totale de 120 kilomètres. Le profil du circuit est plutôt plat, surtout dans sa seconde partie, et devrait favoriser une arrivée groupée, même si on est jamais à l’abri d’une surprise.

13h30 : Le départ réel vient d'être donné ! C'est parti pour 120 km autour de Cholet.

13h27 : LE PALMARES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

2021 – Evita Muzic

2020 – Audrey Cordon-Ragot

2019 – Jade Wiel

2018 – Aude Biannic

2017 – Charlotte Bravard

2016 – Edwige Pitel

2015 – Pauline Ferrand-Prévot

2014 – Pauline Ferrand-Prévot

2013 – Elise Delzenne

2012 – Marion Rousse

Women's Tour De France: Portrait Muzic Crédit: Eurosport

13h24 : Victorieuse sur le chrono des Championnats de France pour la sixième fois, Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) a l’occasion ce samedi de réaliser un doublé avec la course en ligne, et de rejoindre Pauline Ferrand-Prévot au palmarès, la dernière en date à avoir conquis les deux titres la même année (2014).

Bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la course en ligne élites dames des Championnats de France de cyclisme sur route 2022. Les coureuses emprunteront un circuit autour de Cholet, pour une distance totale de 120 kilomètres.

SUIVEZ EN DIRECT LA COURSE EN LIGNE ELITES DAMES – CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISME SUR ROUTE 2022

