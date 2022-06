Le maillot bleu-blanc-rouge n’a donc pas changé de formation. Après la victoire de Rémi Cavagna l’an dernier, son coéquipier Florian Sénéchal est devenu champion de France, dimanche, à Cholet pour la première fois de sa carrière. Un succès construit grâce à un scénario décousu qui a permis d’éviter un sprint massif dans le final.

Ad

L'émotion ne redescend pas. Quand je vais mettre le maillot je pense que je vais comprendre”, a livré le vainqueur du jour, les larmes aux yeux. “C’était une année assez dure. La roue tourne enfin, ça fait plaisir pour tous les sacrifices que je fais loin de ma famille. Ça fait du bien”, s’est réjoui Florian Sénéchal.

Championnats de France Vasseur : "C'est peut-être l'absence des oreillettes qui nous a fait perdre" IL Y A 14 MINUTES

Sénéchal a croqué Zingle et résisté à Turgis : sa victoire et sa joie en vidéo

Un seul podium en 2022

En effet, le début de saison du Français de la Quick-Step Alpha Vinyl ne lui a pas réellement souri. Auteur d’un seul podium, sur Dwars door het Hageland, et deux seulement deux top 10 avant ces championnats de France, Sénéchal n’a pas réellement pesé sur le peloton World Tour.

Il lui fallait alors se ressaisir à domicile, à l'occasion des “France”. “Je suis toujours fort aux championnats de France et j’ai pris mon temps aujourd’hui, a expliqué le nouveau porteur du maillot tricolore. Je me suis mis dans ma course tranquillement.”

Une renaissance pour Sénéchal, un raté pour Démare : le résumé de la course

Une carte à jouer sans les sprinters

Jamais à l’avant pendant plus de 200 kilomètres, Florian Sénéchal a en effet su se montrer patient avant de jouer sa carte. “Petit à petit, les jambes allaient bien et quand on a attaqué avec Benjamin Thomas, j’étais à fond. Sinon, les autres tours, je les faisais vraiment à mon rythme. On a bien géré. On pensait que ce serait Arnaud (Démare, ndlr) au sprint mais la course était dure et j’ai vu qu’il n’était pas si fort que ça dans la montée. Donc je me suis dit : “Il ne faut pas attendre le sprint, il faut attaquer et arriver avec un petit groupe”.”

Une gestion parfaite qui a débouché sur un premier titre de champion de France, à 28 ans, pour le natif de Cambrai. Et si Thomas Voeckler a bien tenté de savoir si le maillot arc-en-ciel allait accompagner le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour, le nouveau champion de France est resté muet.

Une larme au coin de l'œil, Sénéchal savoure sa Marseillaise

Championnats de France L'analyse de Jacky : "La Groupama-FDJ a fait la course parfaite mais Démare a failli" IL Y A UNE HEURE