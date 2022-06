Cyclisme

Championnats de France - Le doublé pour Audrey Cordon-Ragot : son sprint victorieux en vidéo

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Déjà lauréate du chrono, jeudi, Audrey Cordon-Ragot a remporté la course en ligne samedi, à Cholet. Elle s'est imposée dans un sprint à deux, face à Gladys Verhulst (Le Col - Wahoo). Cordon-Ragot (Trek - Segafredo) retrouve ainsi le maillot tricolore. Elle avait pris la 2e place en 2021 et avait, donc, déjà été titrée, en 2020. Voici l'arrivée de la course en vidéo.

00:02:05, il y a 6 minutes