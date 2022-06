Cyclisme

Championnats de France - Marie Le Net (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) assume : "On est la meilleure équipe"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - La formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope est la seule équipe française du World Tour, d'où son statut de favorite, samedi à Cholet lors de l'épreuve en ligne dames. Marie Le Net ne s'en cache pas, au micro de FX Rallet. Elle évoque la gestion du poids de la course, sur un parcours qu'elle estime peu sélectif : "Ce sera une course très tactique, on a sept chances."

00:00:37, il y a une heure