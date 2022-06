Le tracé était promis aux sprinteurs mais la course en a décidé autrement. Après 240km parcourus autour de Cholet, Florian Sénéchal a permis à sa formation Quick-Step Alpha Vinyl de conserver, dimanche, son titre de champion de France de la course en ligne. Sénéchal a dominé Anthony Turgis (TotalEnergies) au sprint, tandis qu'Axel Zingle (Cofidis) a pris la troisième place de cette course très animée dans les trente derniers kilomètres.

Ad

Le coup parfait est souvent un coup collectif, et la victoire de Florian Sénéchal s'est construite de cette manière-là. Malgré un effectif réduit à trois coureurs, la Quick-Step Alpha Vinyl a manoeuvré de main de maître pour s'offrir un nouveau titre de champion de France, un an après celui de Rémi Cavagna.

Championnats de France Durand : "La Groupama-FDJ a fait la course parfaite mais il y en a un qui a failli, c'est Démare" IL Y A 6 MINUTES

Sénéchal a croqué Zingle et résisté à Turgis : sa victoire et sa joie en vidéo

Cavagna a placé la première pierre

C'est d'ailleurs grâce au TGV de Clermont-Ferrand que tout est parti, à 30km de l'arrivée. Alors accompagné par Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), victime d'une chute juste après l'offensive, et d'Adrien Petit (Intermarché Wanty-Gobert), Rémi Cavagna s'est échappé d'un peloton où figuraient encore bon nombre de sprinteurs.

Repris par le peloton à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, le trio a alors laissé place à un duo. Benjamin Thomas (Cofidis) a profité de la côte de la Séguinière, l'une des seules petites difficultés du jour, pour prendre de l'avance. Florian Sénéchal s'est tout de suite mis dans sa roue pour composer un duo qui a conservé la tête quasiment jusqu'à la flamme rouge.

Un virage manqué et Burgaudeau a chuté

Retour rassurant pour Alaphilippe

Mais arrivé au dernier kilomètre, un trio de chasse a rejoint les deux hommes à l'avant. Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Axel Zingle (Cofidis) et Anthony Turgis (TotalEnergies) ont réussi à faire la jonction. S'en est suivie une phase d'observation, avant que Benjamin Thomas ne prenne les devants pour lancer son coéquipier Axel Zingle. Mais le coureur de la Cofidis a été lâché un peu tôt. Florian Sénéchal en a alors profité pour lancer son sprint et est parvenu à résister au retour d'Anthony Turgis.

Si Sénéchal a eu le mérite de se retrouver dans le bon coup, il le doit certainement aussi à son coéquipier Julian Alaphilippe. Pour son retour à la compétition après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde a su annihiler les quelques attaques en fin de parcours pour permettre à Sénéchal de prendre la bonne échappée le moment voulu. Il reste désormais à savoir si le porteur du maillot arc-en-ciel pourra l'arborer sur le Tour de France dans quelques jours.

Une larme au coin de l'œil, Sénéchal savoure sa Marseillaise

Championnats de France Pas de sprint massif à Cholet : comment Sénéchal a décroché le jackpot IL Y A 20 MINUTES