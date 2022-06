Cyclisme

Noémie Abgrall, "partie à l'aventure" et arrivée sur le podium des "France" (3e) : "Je vois mon équipe en pleurs"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Noémie Abgrall (3e) est la surprise du podium de la course en ligne, remportée par Audrey Cordon-Ragot samedi à Cholet. Pensionnaire du Stade Rochelais Charente-Maritime, Abgrall a anticipé la lutte entre les favorites et cela a donc, en partie, fonctionné. Elle analyse sa course et partage sa satisfaction au micro de notre envoyé spécial FX Rallet. Son interview en vidéo.

00:01:09, il y a 17 minutes