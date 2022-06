Cyclisme

Pas de sprint massif à Cholet : comment Florian Sénéchal est devenu champion de France 2022 : le résumé en vidéo

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Arnaud Démare était le grand favori de la course en ligne, ce dimanche à Cholet. Mais le bolide de la Groupama-FDJ a sprinté pour... la 6e place, 26 secondes après le sacre de Florian Sénéchal. La Cofidis de Benjamin Thomas (5e) et Axel Zingle (3e) a pesé sur l'épreuve. Voici le résumé de la course remportée par le coureur de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl.

00:02:43, il y a 18 minutes