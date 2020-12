C'est une avancée majeure dans le monde du cyclisme. Nommée vendredi directeur sportif d'Israël Start Up Nation, Cherie Pridham est la première femme à être promue à ce poste dans une formation masculine du World Tour. "Je me sens vraiment fière et privilégiée d'occuper cette fonction dans l'une des meilleures équipes du monde", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Elle a ce qu'il faut pour réussir : de l'expérience et des compétences. Je crois que Cherie aura un impact positif sur notre équipe", a pour sa part noté le Team Manager Kjell Carlstrom.