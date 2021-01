Christopher Froome est apparu avec un maillot différent de celui qu'on lui connaissait. Un événement en soit tant le Britannique était lié à Sky (devenue Ineos) et inversement. C'était il y a dix jours, à l'occasion du 1er janvier. S'il n'a pas encore rejoint ses coéquipiers - il est resté en Californie où il réside désormais -, le quadruple vainqueur du Tour a fait le job en communiquant via les canaux de l'équipe. Entre les phrases convenues, il a donné quelques pistes d'espoir à ses supporters.

"Mes objectifs n'ont pas changé : je veux revenir au plus haut niveau". Cette quête, Froome la poursuit depuis 2019 et cette terrible chute sur une reconnaissance lors du Dauphiné. Son dernier succès remonte à 2018 et il a de l'allure : le Tour d'Italie. Son septième grand tour (4 Tour de France, 2 Vuelta, 1 Giro) lui permettait alors de compléter sa collection. Sa saison 2020 ne lui a pas permis de retrouver l'essentiel de ses qualités. Mis sur la touche pour la Grande Boucle, il a joué le rôle d'équipier modèle pour Richard Carapaz sur la Vuelta.

Cyclisme "Sur la bonne voie pour redevenir 'l'ancien Chris'" : Verbrugghe s’enflamme pour Froome 07/01/2021 À 11:53

"Je veux me battre pour la victoire sur le Tour et les autres courses de trois semaines, appuie "Froomey" J'ai vraiment hâte que la saison 2021 démarre. Ceci va être, j'espère, le début d'un partenariat excitant et victorieux." La durée de son contrat dans la structure israélienne n'est pas connue mais toutes les parties évoquent un engagement longue durée qui pourrait d'ailleurs se prolonger au-delà de sa carrière sportive qui approche doucement de la fin. Froome fêtera ses 36 ans en mai.

"Une partie de moi sent, qu'à ce moment de ma carrière, à mon âge, après être revenu d'une grosse blessure, avoir changé d'équipe est une bonne stimulation mentale. J'ai 35 ans et avoir été dans la même équipe toutes ses années… J'avais l'impression de faire du copier coller tous les ans." Ineos, reine de la programmation et pragmatique au possible, appréciera même si son ancien leader ne pensait sans doute pas à mal. "C'est un gros changement, un nouveau projet, un nouveau chapitre… C'est rajeunissant !"

Cyclisme Froome et Bardet avec un nouveau maillot, la dream team Ineos : la saison est lancée 05/01/2021 À 11:53