Challenge de Majorque: le Belge Tim Wellens conserve son bien

Deuxième la veille, Wellens a placé une attaque décisive à cinq kilomètres de la ligne d'arrivée pour devancer l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora), vainqueur vendredi et qui avait passé une partie de la course seul en tête. Le champion du monde espagnol Alejandro Valverde complète le podium au terme d'une étape vallonnée où six ascensions étaient répertoriées.

Le Challenge de Majorque, ou "Semaine de Majorque" lance traditionnellement la saison cycliste en Espagne et comporte quatre "trophées" indépendants. Les coureurs peuvent participer à toutes les courses ou seulement à certaines d'entre elles. Le Challenge de Majorque s'achève dimanche avec le Trophée Playa de Palma, course longue de 159 km.

Classement du trophée de Serra de Tramuntana, couru sur 179 km

1. Tim Wellens (BEL/LOT)

2. Emanuel Buchmann (GER/BOR)

3. Alejandro Valverde (ESP/MOV)