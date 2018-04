Marc Sarreau s'impose au sprint lors de la deuxième étape et prend la tête du général

En grande forme depuis le début de saison, le français de l'équipe Groupama-FDJ, Marc Sarreau, a remporté au sprint la 2e étape du Circuit de la Sarthe, mercredi à Ancenis, pour s'emparer du maillot de leader au classement général. Le coureur de 24 ans, qui avait fini 2e de la première étape mardi, a devancé d'une bonne longueur le Néo-zélandais Alex Frame (Trek-Segafredo) et l'Italien Manuel Belletti (Androni-Sidermec), au terme des 183,7 km entre Riaillé et Ancenis.

Si la course s'est une nouvelle fois terminée par un sprint massif, ce n'est pas faute d'avoir vu des baroudeurs tenter un gros coup. Dès le 4e kilomètre de course, le Bulgare Nikolay Mihaylov (Delko Marseille Provence KTM) et le Colombien Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon) - ce dernier déjà en vue dans l'échappée de la veille - avaient faussé compagnie au peloton. Malgré une avance qui avait rapidement culminé à plus de 5 minutes, le duo a été repris 120 km plus tard.

Les Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) et François Bidard (AG2R La Mondiale) ont tenté ensuite leur chance pendant une quarantaine de kilomètres, avant d'être repris peu avant la flamme rouge. L'étape de jeudi, sur 199 km entre l'Abbaye Royale de l'Épau et Pré-en-Pail, la plus corsée des quatre que compte le Circuit de la Sarthe, promet un tout autre type d'explication entre costauds, avec son final qui comporte la redoutable montée des Avaloirs.