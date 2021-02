Mathieu van der Poel, qui avait un moment été tenté par une participation au circuit Het Nieuwsblad, ne sera finalement pas au départ de cette course qui lance la saison cycliste en Belgique samedi. La formation Alpecin n'a pas couché le nom du champion des Pays-Bas sur la liste de ses 9 coureurs (7 effectifs et 2 réserves), qui doit être remise à l'UCI 72 heures avant la course. Mathieu Van der Poel a quitté le Tour des Emirats arabes unis lundi soir, après en avoir remporté la première étape.