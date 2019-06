Mais où s’arrêtera Wout Van Aert ? Le Belge de la Jumbo-Visma, impressionnant sur les classiques au printemps, a encore surpris son monde en remportant ce mercredi la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre individuel tracé autour de Roanne. Et le prodige y a mis la manière en écrasant la concurrence. Il a devancé Tejay Van Garderen (EF Education First, + 31’’) et Tom Dumoulin (Sunweb, + 47’’) pour s’offrir son premier succès en World Tour. Etonnant sixième d'une étape marquée par l'abandon de Chris Froome avant même le départ suite à une violente chute lors des reconnaissances, Adam Yates (Mitchelton-Scott) s’empare, lui, du maillot jaune pour trois petites secondes.

