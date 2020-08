CRITERIUM DU DAUPHINE - La course est terminée pour Dan Martin. Pris dans une grosse chute lors de la 2e étape, l'Irlandais a préféré se retirer de la course avant le départ de la 3e étape, vendredi. La formation Israel Start-Up Nation a annoncé que le coureur souffrait d'une fracture non-déplacée du sacrum.

L'Irlandais Dan Martin, leader de la formation Israël Start-Up nation, a abandonné le Critérium du Dauphiné en raison d'une fracture dans le bas du dos consécutive à une chute collective dans laquelle il a été pris la veille lors de la 2e étape, a annoncé son équipe vendredi sur Twitter.

"Dan Martin qui souffre d'une douleur importante, a quitté le Dauphiné et est rentré chez lui pour une période de repos pendant laquelle guérir sa fracture", indique la formation israélienne évoquant une "fracture non déplacée du sacrum", un os reliant le coccyx à la colonne vertébrale.

Play Icon

Critérium du Dauphiné Le profil de la 3e étape : La Madeleine et une montée irrégulière pour finir IL Y A UNE HEURE

Martin espère être prêt pour le Tour de France

"J'espère vraiment que je serai prêt pour le Tour de France. C'est dommage parce que je me sentais en grande forme mais je me remets vite d'ordinaire et j'ai des raisons de rester optimiste", positive le double vainqueur d'étape sur la Grande boucle à deux semaines de son départ à Nice.

Il ne prendra donc pas le départ de la 3e étape du Dauphiné qui s'élance à la mi-journée de Corenc, tout près de Grenoble, pour rejoindre Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), en passant par le mythique col de la Madeleine.

Critérium du Dauphiné Derrière Roglic mais devant Bernal et Quintana : Pinot est bel et bien là IL Y A 18 HEURES

Play Icon