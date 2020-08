CRITERIUM DU DAUPHINE - Les organisateurs de la course ont indiqué sur leur compte twitter qu'Egan Bernal, le vainqueur du dernier tour de France était non partant pour la 4e étape. Le leader de la formation Ineos est touché au dos. Inquiétant pour le Colombien et pour son équipe à seulement deux semaines du départ du Tour de France 2020.

Grosse surprise… et gros coup dur pour Ineos samedi matin. Vainqueur du dernier Tour de France et leader de la formation britannique, Egan Bernal n’a pas pris part au départ de la 4e étape du Critérium du Dauphiné, qui reliera Ugine à Megève sur 157km. Le coureur colombien souffrirait du dos et jette donc l’éponge pour ces deux dernières étapes très montagneuses, le tout à deux semaines du départ de la Grande Boucle.

En difficulté lors des deux dernières étapes, Bernal pointait avant son abandon à la 7e place du classement général, à 31’’ de l’intouchable Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Un Roglic qui pourra d’ailleurs se frotter les mains si le coureur de 23 ans n’est pas en mesure de prendre le départ du Tour. D'autant plus que ni Geraint Thomas, ni Christopher Froome ne sont pour le moment dans le coup. Les deux coéquipiers de Bernal pointent ainsi, respectivement, à la 28e et la 60e place du général sur ce Critérium.

Sur la première quinzaine d’août, Bernal s’était imposé sur la Route d’Occitanie avant de prendre la deuxième place du Tour de l’Ain. Le voilà désormais dans l'incertitude, même si Thomas a tenté de se montrer rassurant avant le départ. "Je ne pense pas que ce soit un gros problème, c'est juste de prendre des précautions (...) Il a déjà pris part à deux courses avant le Dauphiné donc il a eu toute la compétition dont il avait besoin. Il s'agit simplement d'être à 100% sur le Tour et qu'il n'y aura pas de problèmes". Beaucoup de questions et une certitude : tout sourit à la Jumbo-Visma.

