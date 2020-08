CRITERIUM DU DAUPHINE - Lennard Kämna a remporté la 4e et avant-dernière étape au sommet de l'Altiport de Megève, sa première victoire professionnelle, à 23 ans. Présent dans l'échappée, Julian Alaphilippe se contente de la 3e place. Primoz Roglic n'a lui pas été attaqué et conserve 14 secondes d'avance sur Thibaut Pinot au général.

Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) était intouchable ce samedi, sur la 4e étape du Critérium du Dauphiné entre Ugine et Megève (153,5 km). Discret dans la montée de Bisanne, il a distancé un à un ses adversaires dans le final de l'étape, avec une facilité déconcertante. Vainqueur de sa première grande course chez les professionnels au sommet de l'Altiport de Megève, l'ancien champion d'Europe du contre-la-montre chez les espoirs devance sur la ligne, David de La Cruz (UAE-Team Emirates) et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune et devance désormais au classement général Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, + 14") et Guillaume Martin Martin (Cofidis, Solutions Crédits, +24").

On prend les mêmes et on recommence. Les favoris se sont encore neutralisés lors de cette 4e étape du Critérium du Dauphiné, malgré le coup de panache des Bahrain-Mclaren dans la montée de Bisanne. Une fois la course en main, les Jumbo-Visma handicapés par l'abandon de Steven Kruisjswijk en début d'étape, étaient emmenés par un excellent Tom Dumoulin, et ils n'accordaient aucun bon de sortie. Les Français Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) et Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale) mais aussi Miguel Angel Lopez (Astana) dans la montée de l'Altiport ont pourtant essayé, mais c'était peine perdue.

À l'arrivée, c'est une trentaine de coureurs qui se sont présentés groupés. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a franchi la ligne d'arrivée en tête de ce groupe des favoris, une manière de montrer aux coureurs de la Jumbo-Visma qu'il est encore dans la course, à seulement 14 secondes du leader Slovène, Primoz Roglic. Guillaume Martin (Cofidis) termine lui aussi dans le temps des favoris malgré une petite alerte dans la montée de Bisanne, où il fut distancé dans les derniers hectomètres de l'ascension.

Ineos, le bateau chavire

Rien ne va plus chez Ineos. Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France et 7e du classement général après trois jours de course, n'a pas pris le départ de la 4e étape, ce samedi. Selon l'AFP, le Colombien souffre du dos. Cet incident, en plus de la contre-performance de Geraint Thomas et de la méforme de Christopher Froome, quasi-fantomatique sur ce Critérium du Dauphiné qu'il a pourtant remporté à trois reprise dans sa carrière, est la preuve que chez les Britanniques, c'est la panique à bord. Seul point positif, la présence de Pavel Sivakov au sein du peloton des favoris, même si le coureur russe n'est que 16e au classement général. La startlist de ce Critérium du Dauphiné laissait présager un combat de taille entre les deux poids lourds du peloton, le résultat vient de tomber : victoire de la Jumbo-Visma par K.O au 4e round. Les Britanniques ont deux semaines pour préparer leur revanche.

