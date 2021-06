Cyclisme

Une chute pour Martin avant un sprint victorieux pour Colbrelli : le résumé de la troisième étape

CRITERIUM DU DAUPHINE - Sonny Colbrelli, qui avait terminé à la deuxième place lors des deux premières étapes de la course, s'est enfin imposé mardi. Une troisième étape marquée également par les chutes de Guillaume Martin et Warren Barguil à 15 kilomètres de l'arrivée. Revivez les meilleurs moments de la course en vidéo.

00:04:15, il y a une heure