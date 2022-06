L’échappée a eu le dernier mot. A l’issue d’un superbe bras de fer avec le peloton, cinq hommes partis dans les premiers kilomètres de la 2e étape du Critérium du Dauphiné ont su conserver cinq secondes d’avance sur la ligne d’arrivée à Brives-Charensac. Alexis Vuillermoz a levé les bras pour signer sa première victoire depuis 3 ans et la première sous les couleurs de TotalEnergies. Il a devancé au sprint le Norvégien Anders Skaarseth (Uno-X) et le Breton Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), qui avait pris quelques longueurs en lançant le sprint avant de piocher dans les derniers mètres. Le bonheur est double pour Vuillermoz. Il ravit le maillot jaune à Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui a pris la 6e place ce mardi en réglant le sprint du peloton.

L’affaire semblait pourtant mal embarquée pour l’échappée. Initialement composée d’un 6e homme, Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal), lâché dans le col de Mézilhac tout comme le sprinteur Dylan Groenewegen à l’arrière du peloton, le groupe des fuyards n’avait plus que 1’40” d’avance au Mont Gerbier-de-Jonc, où se situait le sprint intermédiaire, à 45 km du but. Le peloton avait alors les cartes en main. Mais plutôt que de poursuivre le rapproché, les équipes intéressées par un sprint se sont contentées de gérer l’écart sur le plateau ardéchois. Une erreur de jugement. Le final était en profil descendant et les hommes de tête en avaient encore sous la pédale.

Vuillermoz, trois ans, trois mois et trois jours après

En désespoir de cause, l’équipe Trek-Segafredo a ensuite roulé à fond dans la côte de Rohac (4e catégorie), dernière des quatre difficultés répertoriées, pour ramener le peloton à 30” à 9 km du but. Mais grâce à une très bonne entente jusqu’à la flamme rouge, l’échappée a tenu bon jusqu’au bout. Le Gac, en grande forme lors des classiques flandriennes, a lancé le sprint de loin, à 300m de la ligne. Le Breton a creusé un petit écart, mais il lui a manqué un peu de force pour aller chercher sa 2e victoire en carrière.

Alexis Vuillermoz a surgi sur sa gauche et s’est imposé avec un vélo d’avance sur le Norvégien Skaarseth. L’ancien vainqueur d’étape sur le Tour de France à Mûr-de-Bretagne ne s’était plus imposé depuis trois ans, trois mois et trois jours. C’était sur la Royal Bernard Drôme Classic, à une centaine de kilomètres de la localité de Haute-Loire.

Van Aert avait (encore) la victoire dans les jambes

Seule formation à assurer la poursuite dans les tous derniers kilomètres, mais sans trop en faire non plus, la formation Jumbo-Visma lâche donc le maillot jaune à la veille de la première arrivée au sommet de ce Critérium du Dauphiné, à Chastreix-Sancy. Peut-être était-ce volontaire. Si ce n’est pas le cas, elle s’en voudra d’avoir gâché une opportunité de remporter une nouvelle victoire, Van Aert ayant à nouveau facilement dominé le sprint du peloton, devant Ethan Hayter (INEOS) et Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), un jeune Français de 21 ans, ancien vélo d’Or Cadets, qui s’était déjà classé 4e la veille à Chastel.

