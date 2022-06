Cyclisme

Critérium du Dauphiné - L'échappée y a cru, la bonne pour Van Aert, Groenewegen largué : le résumé de la 5e étape

CRITERIUM DU DAUPHINE - Benjamin Thomas, Fabien Doubey et l'échappée y ont cru jusqu'au bout. A deux doigts du bonheur, les fuyards ont finalement été repris par le peloton emmené par la Jumbo-Visma d'un Wout Van Aert ultra revanchard et récompensé. Très attendus, la Bike-Exchange et Dylan Groenewegen ont failli. Le Critérium du Dauphiné est à suivre toute la semaine sur Eurosport.

00:01:40, il y a 2 heures