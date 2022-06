Cyclisme

Critérium du Dauphiné : Le dépit de Brandon McNulty, dépanné lentement après un incident mécanique, lors de la 4e étape

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Outsider du jour et pour la victoire finale, Brandon McNulty (UAE Emirates) a perdu gros, en début de chrono ce mercredi. Il est resté à l’arrêt une quarantaine de secondes, après un incident mécanique. Réparer son vélo ou en changer ? L’hésitation a trop duré et il risque de ne pas jouer les premiers rôles, sur 32 bornes entre Montbrison et La Bâtie d’Urfé.

00:01:05, il y a 2 heures