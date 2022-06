Cyclisme

Critérium du Dauphiné - Wout Van Aert (Jumbo-Visma) : "On va essayer de défendre le maillot jaune"

CRITERIUM DU DAUPHINE - Wout van Aert (Jumbo-Visma) reconait que ça a été difficile de passer Ethan Hayter mais qu'il a réussi. Le Belge explique qu'il est venu avec une grosse équipe sur l'épreuve et qu'avec lui et Primoz Roglic, ils vont tenter de garder le maillot de leader le plus longtemps possible. Suivez le Critérium du Dauphiné toute la semaine sur Eurosport 1.

00:01:53, il y a 39 minutes