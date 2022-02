Cyclisme

Cycling show : Un parcours futuriste dans les rues de New York : gros plan sur les Championnats du monde esport

Cyclisme - La deuxième édition des championnats du monde Esports a lieu samedi sur un parcours et un tracé virtuel et futuriste dans les rues de New York. Qui pour succéder à Jason Osborne et Ashley Moolman Pasio, vainqueurs l'an dernier ? Rendez-vous ce samedi 26 février pour le dénouement. A suivre sur Eurosport.fr

00:04:46, il y a une heure