AG2R La Mondiale prolonge son engagement jusqu'à fin 2023

Ce mardi, AG2R La Mondiale a annoncé la prolongation de son engagement en faveur de son équipe cycliste jusqu'à fin 2023. Le groupe de protection sociale parraine depuis 1997 la formation dirigée par Vincent Lavenu, avec actuellement Romain Bardet et le Belge Oliver Naesen pour chefs de file. "A quelques jours du début du Tour de France (6 juillet), nous témoignons une nouvelle fois de notre indéfectible soutien envers Vincent Lavenu et son équipe cycliste", a déclaré André Renaudin, directeur général d'AG2R La Mondiale.

Tweet

Vincent Lavenu s'est félicité de cette fidélité qui, a-t-il estimé, "va nous permettre d'écrire de nouvelles pages de notre histoire, avec de nouveaux enjeux et un vivier de jeunes coureurs ambitieux qui sont notre marque de fabrique". Outre Bardet et Naesen, sous contrat jusqu'à fin 2020, la formation basée en Savoie compte également dans son effectif Pierre Latour, champion de France du contre-la-montre, et Benoît Cosnefroy, champion du monde espoirs 2017, ainsi que Tony Gallopin, ex-maillot jaune du Tour.