Dans un communiqué publié mardi, AG2R La Mondiale a annoncé la prolongation de contrat d'Alexis Vuillermoz. Le coureur de 32 ans sera donc lié jusqu'en 2021 avec l'équipe dirigée par Vincent Lavenu.

Alexis Vuillermoz, vainqueur d'une étape du Tour de France en 2015, a prolongé d'un an, jusqu'à fin 2021, son contrat avec l'équipe AG2R La Mondiale, a annoncé mardi la formation dirigée par Vincent Lavenu. "Je sors de deux saisons compliquées. Je me suis fracturé la rotule en août et je n'ai plus couru depuis l'arrivée du Tour de France en juillet dernier. J'avais hâte de reprendre la saison en mars au Tour de Catalogne et la pandémie l'a empêché", a déclaré le Franc-Comtois qui a ajouté espérer participer au prochain Tour.

Vuillermoz, qui a fêté lundi son 32e anniversaire, compte 8 victoires à son palmarès avec, pour fait d'armes, son succès à Mûr-de-Bretagne dans le Tour.

