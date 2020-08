L'ex-double champion de France Arthur Vichot, atteint d'une forme de surentraînement, doit observer un arrêt d'une durée indéterminée dans sa carrière, a annoncé mardi son équipe BB Hotels.

C'est la fin de semaines d'interrogation, mais le début d'une nouvelle période d'incertitude pour Arthur Vichot. Atteint d'une forme de surentraînement, il sait désormais de quoi il souffre, mais son avenir de sportif professionnel est désormais en question. Le Franc-Comtois de 31 ans "n'a d'autre solution que de stopper toute activité physique", selon le communiqué de sa formation publié mardi qui parle de cet arrêt comme "un passage obligé pour espérer reprendre le cours de sa carrière".

"C'est un soulagement car je peux poser un diagnostic sur mes maux", a déclaré Vichot, cité par son équipe. "J'étais arrivé à un stade où, après n'importe quel entraînement, le moindre effort m'était impossible. Aujourd'hui, je ne veux penser qu'au présent, me reposer physiquement et mentalement car c'est épuisant de chercher une cause rationnelle à un tel état de fatigue, récurrent et inexpliqué."

En difficulté depuis deux saisons

Le Bisontin a rejoint l'équipe de Jérôme Pineau en 2019 sans jamais parvenir à retrouver le niveau qui lui a permis de gagner notamment le titre national à deux reprises (2013 et 2016), le Tour de l'Ain 2018, une étape du Dauphiné en 2012 et une étape de Paris-Nice en 2014.

"Arthur est arrivé au club amoindri et nous sommes tous déçus de la situation", a reconnu Jérôme Pineau. "Nous l'avions recruté pour qu'il soit l'un de nos leaders, au même titre que Bryan Coquard ou Pierre Rolland, mais il n'a jamais pu pleinement exprimer son talent. C'est un coureur atypique, pétri de classe, et nous avons fait en sorte de l'accompagner du mieux possible, avec la satisfaction d'avoir tout mis en place pour trouver ce dont il souffrait."

"Arthur doit se sortir la tête du vélo, couper pour se régénérer"

"L'état de fatigue d'Arthur résulte d'une discordance entre d'importantes charges d'entraînement et une récupération inadaptée à ces charges", a expliqué le Dr. Samuel Maraffi, médecin référent de l'équipe BB Hotels. "L'overreaching non-fonctionnel (forme de surentraînement) implique un repos de plusieurs mois suivi d'une reprise d'activité physique très surveillée en vue d'un retour à la pratique de haut niveau. Aujourd'hui, au-delà de son repos physique, Arthur doit se sortir la tête du vélo, couper pour se régénérer."

"Nous savons que le virus dont il a souffert l'an passé était probablement la conséquence de ce surentraînement, et non la cause de sa fatigue, a ajouté le médecin. Il a voulu bien faire, peut-être trop bien faire d'ailleurs, mais son corps a dit stop. Arthur pourra reprendre une activité cycliste à haut niveau, sous réserve d'un suivi attentif de sa réathlétisation et de sa reprise d'entraînement."

