Ancien coureur et directeur sportif légendaire, dont les succès datent des années 1970 et 1980, Guimard (74 ans) se pose en alternative par rapport à Callot (54 ans), candidat à un deuxième mandat. Sélectionneur national en 2017 et 2018, l'ancien maillot vert du Tour a été mis sur la touche pour avoir réclamé des pouvoirs supplémentaires au risque de s'opposer à la direction sportive de la FFC.