Changement de cap : Vital Concept devient B&B Hôtels et annonce un recrutement plus "international"

Changement du côté de l'équipe Vital Concept. L'an prochain, cette dernière portera le nom de son deuxième partenaire, B&B Hôtels. La chaîne d'hôtels, qui s'est engagée pour deux ans, doublera son investissement dans l'équipe qui deviendra à partir du 1er janvier B&B Hôtels - Vital Concept. "Notre projet de développement est basé sur le long terme", a déclaré Jérôme Pineau, manager de la formation qui n'a pu participer depuis sa création au Tour de France. "Nous sommes une équipe bretonne, née dans le Morbihan, soutenue par des institutions et acteurs locaux, mais souhaitons faire rayonner notre région à l'international de la plus belle façon".

"Le cyclisme est un des seuls sports qui nous permet de toucher notre public de manière universelle, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie où nous sommes leaders, et dans tous les marchés où nous sommes présents", a estimé pour sa part Vincent Quandalle, directeur général de B&B Hôtels France. La chaîne hôtelière a précisé être implantée dans treize pays et viser la participation de son équipe dans les "plus grandes courses du monde, les grands tours comme les monuments".

"Notre recrutement sera plus international"

Jérôme Pineau, qui avait recruté à la dernière intersaison plusieurs coureurs français d'expérience (Cyril Gautier, Pierre Rolland, Arthur Vichot), n'a pas encore annoncé de renfort majeur. Mais il a promis: "Notre recrutement sera plus international que ces deux dernières années et notre calendrier de courses davantage tourné vers l'étranger."

Pour l'heure, Bryan Coquard (27 ans), vainqueur de huit courses cette saison, reste son coureur de pointe.