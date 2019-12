"Le moment de Marc Soler et d'Enric Mas est arrivé. Ils doivent apprendre à courir comme des leaders, et c'est avec cette idée que nous allons nous lancer en 2020". Eusebio Unzué, manager général de Movistar, l'a annoncé : il veut faire la part-belle à la jeunesse. Avec les départs, à la fin de la saison 2019, de Nairo Quintana (vainqueur du Giro en 2014 et de la Vuelta en 2016), de l'Equatorien Richard Carapaz (vainqueur du Giro en 2019) et du Basque Mikel Landa (meilleur grimpeur du Giro en 2017), la Movistar a été forcée d'opérer une profonde réorganisation.

La formation espagnole aligne donc quatorze nouvelles têtes. Presque la moitié de ses coureurs (13 sur 28) est âgée de moins de 25 ans. Eusebio Unzué a estimé qu'il est "logique de penser que l'équipe s'est affaiblie" après les différents départs, mais affirme que "l'objectif est que l'absence de ceux qui sont partis se sente de moins en moins au fur et à mesure de la saison".

Valverde aura bientôt 40 ans

Au milieu d'autant de jeunes talents, la Movistar a toutefois tenu à préserver l'expérience du vétéran Alejandro Valverde, bientôt 40 ans, champion du monde 2018 et vainqueur de la Vuelta en 2008, qui a pour objectif d'arriver à tenir son rang au Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Deuxième du dernier Tour d'Espagne, Valverde espère "faire une bonne Vuelta et aussi de bons championnats du monde, mais surtout être bien au Jeux". "Ce sera une bonne année, d'apprentissage, mais je suis sûr qu'on y arrivera très bien", a conclu Valverde.