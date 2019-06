"Chris Froome va rester encore un peu en soins intensifs avec une surveillance rapprochée. Son état global est stabilisé et il évolue favorablement", a déclaré le Pr Rémi Philippot, qui fait partie de l'équipe de chirurgiens l'ayant opéré mercredi soir. Victime d'une chute à cause d'une rafale de vent alors qu'il était en reconnaissance avant le contre-la-montre du Dauphiné, Chris Froome (34 ans) a été opéré de multiples fractures, au fémur droit et au coude droit ainsi qu'aux côtes.

Retour dans six mois

Cet accident le prive du prochain Tour de France, qu'il envisageait de gagner pour la cinquième fois cet été. Selon le Pr Philippot, le Britannique ne devrait pouvoir reprendre la compétition que "d'ici six mois". "Comme pour tout polytraumatisé victime d'un accident à haute énergie, nous vérifions qu'il n'y a pas de lésions secondaires qui apparaissent", a précisé le médecin.

Vidéo - "Est-ce que Froome reviendra en 2020 ? Il ne mérite pas de finir sa carrière sur une chute" 03:11

"Quand les médecins réanimateurs le décideront, il sera transféré dans un service conventionnel du CHU, avant de rejoindre ultérieurement un centre de rééducation rapide adaptée à l'accueil des sportifs de haut niveau", a encore expliqué le médecin, qui avait annoncé jeudi le maintien du coureur en soins intensifs pour 48 heures. "Chris Froome a le moral et semble aller parfaitement bien, entouré de sa famille et du staff d'Ineos", a ajouté le praticien hospitalier, s'étonnant comme le reste du personnel du CHU de "la présence massive de médias britanniques à Saint-Etienne" depuis l'admission de Froome.