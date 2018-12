McLaren s'associe avec l'équipe Bahrein

Ce partenariat principalement technique et commercial découle de la volonté des autorités du Bahrein d'"unifier ses investissements dans le sport et la technologie" via McLaren, en tant qu'actionnaire majoritaire, et l'équipe cycliste. "Le cyclisme est une activité à laquelle nous avons participé par le passé et que nous examinons depuis longtemps", a déclaré John Allert, directeur du marketing chez McLaren. "Avant les JO de Londres en 2012, la société a collaboré avec les équipes britanniques de cyclisme, d'aviron, de voile et de canoë, qui tiraient profit des systèmes de gestion de la performance conçus par McLaren Applied Technologies", a précisé le constructeur.