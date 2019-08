A 34 ans, Mickaël Delage a officiellement prolongé mercredi son contrat avec Groupama-FDJ jusqu'en 2021. Après 14 ans de professionnalisme, le Français n'a plus quitté l'équipe de Marc Madiot depuis 2011.

"Je suis heureux de me réengager pour deux années supplémentaires avec l'équipe Groupama-FDJ. Cette formation me fait confiance depuis des années et je compte mettre mon expérience à profit pour entourer au mieux Marc Sarreau (sprinteur de Groupame-FDJ) dans son approche des sprints", a déclaré le coureur dans un communiqué.