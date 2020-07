La formation française AG2R La Mondiale a annoncé jeudi que Citroën deviendra copartenaire à partir de janvier 2021. L'équipe tricolore donnera davantage de précisions sur cette association le 28 août, à la veille du départ du Tour de France.

En 2021, une nouvelle ère va s'ouvrir pour AG2R La Mondiale. En effet, le constructeur automobile Citroën deviendra copartenaire de l'équipe cycliste française, a annoncé jeudi la formation tricolore, l'une des trois présentes dans l'élite mondiale. "Dès janvier 2021, l'équipe portera le nom AG2R Citroën Team", a révélé la formation de Vincent Lavenu qui a renvoyé au 28 août, veille du départ du Tour de France à Nice, pour davantage de précisions.

Aucun constructeur automobile français n'était plus engagé à ce niveau dans le cyclisme depuis les années 1980 et le retrait des équipes historiques : Renault, qui compta Bernard Hinault et Laurent Fignon dans ses rangs, Peugeot, qui gagna également le Tour avec Bernard Thévenet durant la décade précédente. En obtenant le soutien d'un partenaire aussi important à côté d'AG2R déjà engagé pour les trois prochaines années, Vincent Lavenu marche sur les traces de Marc Madiot dont l'équipe, anciennement Française des Jeux, a été renforcée en 2018 par l'arrivée de l'assureur Groupama.

Pour la formation de Vincent Lavenu, la saison 2021 a toutes les chances de marquer un virage. Tant pour son budget, qui sera probablement revu à la hausse, que pour son effectif. Si son chef de file Romain Bardet, présent depuis ses débuts en 2012 dans le groupe, arrive à la fin de son contrat et intéresse d'autres équipes, tout comme Pierre Latour en partance pour Total Direct Energie, des recrues sont près de s'engager. Entre autres, le champion olympique en titre, le Belge Greg Van Avermaet, selon des informations de la presse belge non confirmées par l'équipe française.

