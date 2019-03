Cyclisme : Preidler démissionne "avec effet immédiat" de Groupama-FDJ

Georg Preidler a pris ses responsabilités. Quelques heures à peine après avoir reconnu s'être dopé devant la police autrichienne, le cycliste autrichien a démissionné de l'équipe Groupama-FDJ "avec effet immédiat". Recruté en 2018 par la formation de Marc Madiot, Georg Preidler a avoué "s'être fait prélever du sang à deux reprises en fin d'année 2018", a indiqué Groupama-FDJ.

" Marc Madiot a pris acte de sa démission "

Ces aveux interviennent dans le cadre de l'affaire de "Seefeld", une vaste opération des polices autrichienne et allemande qui a permis de démanteler un "réseau international de dopage" la semaine dernière, en marge des Mondiaux de ski nordique.

"Compte-tenu de la gravité des faits en totale opposition avec les principes éthiques toujours défendus par l'équipe et ses sponsors Groupama et FDJ, Marc Madiot a pris acte de sa démission à effet immédiat", a expliqué Groupama-FDJ. L'équipe, membre du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), collabore "d'ores et déjà" avec toutes les instances.

Preidler, troisième d'une étape du Giro 2017 avec l'équipe allemande Giant Alpecin, a participé au Giro 2018 (4-27 mai) et à la Vuelta 2018 (25 août-16 septembre) sous les couleurs de Groupama FDJ, tout comme au Tour des Alpes 2018 (16-20 avril), remporté par son coéquipier Thibaut Pinot.

Triple champion d'Autriche de contre-la-montre, Preidler a affirmé dans la presse autrichienne que ses succès, notamment une victoire d'étape sur le Tour de Pologne en 2018, étaient "propres".