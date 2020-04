A cause de la pandémie de coronavirus qui sévit également en Scandinavie, l'Arctic Race, prévue du 6 au 9 août, n'aura pas lieu cette année.

La course norvégienne Arctic Race, programmée du 6 au 9 août tout au nord du pays, a été annulée jeudi par ses organisateurs qui ont suivi les directives du gouvernement norvégien. "En 2021, la course suivra le même parcours que celui initialement prévu pour cette année (ndlr : de Tromsö à Harstad)", ont ajouté les organisateurs qui ont estimé ne pas pouvoir satisfaire au plafond fixé par les autorités.

Cyclisme Les Mondiaux de VTT en Allemagne annulés IL Y A 10 HEURES

"L'Arctic Race est bien plus qu'une simple course cycliste. Notre projet est de contribuer au développement du nord de la Norvège et nous sommes en discussion avec nos partenaires et les communautés locales pour explorer plusieurs activités alternatives, dans le strict respect des réglementations gouvernementales", a déclaré Knut-Eirik Dybal, président du comité d'organisation.

En Norvège, les événements rassemblant plus de 500 personnes sont interdits jusqu'au 1er septembre, selon les précisions des organisateurs.

Tour de France Maracineanu : "L'évolution de la pandémie va décider" du sort du Tour IL Y A 21 HEURES