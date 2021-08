Il a beau sillonner les routes de l'Hexagone chaque été depuis plus de dix ans, Christopher Froome peut encore passer inaperçu. A moins que la séquence soit filmée, commentée, puis diffusée à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale. Tandis qu'il effectuait ,une sortie à vélo, comme il en a l'habitude, dans le sud de la France, le quadruple vainqueur du Tour de France a été filmé par une caméra du 13h de France 2, qui était présente à ce moment-là pour les besoins d'un reportage sur les incendies.

A l'image, un homme coupe la route en raison des risques de feux dus aux très fortes chaleur. Mais il rencontre alors le "Kényan blanc". Problème : la séquence où l'on voit Froome apparaître a été diffusée mercredi dans le journal télévisé de France 2, avec une voix-off disant : "Personne ne passe, pas même ce randonneur à vélo", pour qualifier le champion britannique. Il n'a certes pas brillé lors de la dernière Grande Boucle, mais compte un palmarès dont peu de cyclistes peuvent se targuer.

Froome s'en amuse sur Strava

Si les journalistes n'ont pas reconnu la star du cyclisme, les internautes ont, eux, rapidement relevé cet oubli, sur les réseaux sociaux. L'un des premiers tweets à faire référence à cette séquence insolite comptabilise plus de 22 000 likes, jeudi soir. Et cette histoire est même remontée aux oreilles du principal intéressé qui n'a pas manqué d'humour. Chris Froome a en effet posté, jeudi, sur l'application Strava (réseau social pour runners et cyclistes notamment) le parcours de sa sortie de la veille, en l'intitulant "Sortie de randonneur à vélo... :p". Il faut dire que la sortie en question totalise 180km avec un dénivelé de plus de 3000m... ce qui aurait paru beaucoup pour un amateur du dimanche.

