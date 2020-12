Où vont se nicher les décisions présidentielles ! Si le Tour de France, depuis 1975, arrive sur les Champs-Elysées et offre, en mondovision, un formidable spectacle et même un coup de théâtre d’anthologie (Fignon-LeMond en 1989 !), c’est grâce à un coup de pouce décisif donné par Valéry Giscard d’Estaing.

Après être arrivé jusqu’en 1967 au Parc des Princes, où Raymond Poulidor signa un contre-la-montre victorieux avant le sacre de Roger Pingeon, le Tour finissait au vélodrome du bois de Vincennes, la Cipale. C’est là, notamment, qu’Eddy Merckx a célébré ses cinq victoires.

Cyclisme Aru rebondit chez Qhubeka Assos IL Y A 4 HEURES

Direction les Champs pour le Tour

Mais la Cipale n’offre pas d’arrivée spectaculaire. Le journaliste Yves Mourousi, grand-maître du journal de 13h de TF1, a alors une idée : et si les coureurs arrivaient sur les Champs-Elysées, où il avait déjà imaginé, mais en vain, de faire rouler un grand prix de Formule 1 ? Les Champs, les coureurs les ont empruntés jadis, mais dans le sens descendant, lorsque le Tour partait de Paris.

Le directeur du Tour, Jacques Goddet, avait déjà testé l’idée mais la Préfecture de police avait manqué d‘enthousiasme, craignant des problèmes de sécurité et jugeant qu’on n’allait quand même pas bloquer tout un secteur de la capitale, quelques jours après le défilé du 14 juillet, pour un peloton de 150 coureurs ! Qu’à cela ne tienne : Yves Mourousi va frapper à la plus haute porte, celle du président de la République. Comme l’écrivait Domitius Ultianus (215 après Jésus-Christ), et Machiavel aurait aussi pu le dire : "Ce qui plaît au Prince a force de loi."

Il présente donc son projet à Valéry Giscard d’Estaing, qui est séduit. Le chef de l’Etat en parle à son ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, et le Tour ( ! ) est joué. Après tout, le jeune président de la République a bien déplacé, en 1974, le défilé militaire des Champs vers un parcours Bastille-République. Du coup, le 20 juillet juillet 1975, le Tour passe de la Cipale aux Champs-Elysées tandis que le défilé militaire, six jours plus tôt, s’est exilé… sur le Cour de Vincennes !

Pas de publicité pour Giscard !

Giscard n’a pas l’habitude de faire de la figuration : puisque le Tour de France arrive à deux pas du Palais de l’Elysée, il veut être de la fête. C’est ainsi qu’il sera le premier et le seul président de la République à remettre (après la victoire d’étape de Walter Godefroot) le maillot jaune au vainqueur de l’épreuve, Bernard Thévenet, qui a réussi l’exploit de battre Eddy Merckx. Valéry Giscard d’Estaing présente aux organisateurs deux exigences : que l’on joue Le Chant du départ ("La victoire en chantant", ça s’impose), son hymne-bis avec la Marseillaise ; et qu’il n’y ait pas de marque publicitaire sur le maillot jaune.

Les sponsors, Peugeot et Michelin, cachent mal leur consternation. Les organisateurs ont alors une idée qui va satisfaire tout le monde : le maillot jaune sera légèrement transparent et laissera apparaître (on peut aisément le vérifier sur les photos) le nom des sponsors du vainqueur, Bernard Thévenet, qui en rit encore quand il raconte cette anecdote. Pendant Le Chant du départ, dans un protocole très relâché, on entend alors scander sur la plus belle avenue du monde : "Non, non, non, aux licenciements…"

Vous savez pourquoi Greg LeMond va gagner ?

Giscard ne reviendra plus à l’arrivée du Tour. Il faut dire qu’à partir de 1977, il y aurait croisé le nouveau maire de Paris, Jacques Chirac, alors que les deux hommes s’évitent et se jalousent. Quand il reviendra sur le Tour de France, VGE ne sera plus président. En 1986, à l’arrière d’une moto et sans casque (une autre époque !), il suit l’étape du Puy-de-Dôme, son fief auvergnat. Erich Maechler gagne l’étape et Greg Lemond est en jaune à trois jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées.

Invité par le journaliste Jacques Chancel à livrer ses impressions, Giscard fait du Giscard et raconte une petite histoire qu’il croit drôle et qui tomber à plat : "Vous savez pourquoi Greg LeMond va gagner ?" interroge-t-il ? Non, répondent poliment les journalistes. "Parce qu’il est américain, que lemon veut dire citron et que le citron est pressé…" A cause de l’arrivée sur les Champs, on lui pardonne !

Cyclisme Retraité depuis 2019, Nocentini sanctionné pour dopage IL Y A UN JOUR