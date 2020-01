Décès de Maurice Moucheraud, champion olympique 1956

Maurice Moucheraud est décédé lundi à l'âge de 86 ans, a-t-on appris mardi auprès de ses proches. Le cycliste français avait décroché une médaille d'or lors des JO 1956 dans le classement par équipes de la course sur route. Titré à Melbourne avec Arnaud Geyre et Michel Vermeulin, à une époque où les JO étaient réservés aux amateurs, Maurice Moucheraud avait ensuite effectué une courte carrière dans le peloton professionnel. Il avait participé une fois au Tour de France (1958) avant de devenir directeur sportif, notamment à l'US Créteil. Il s'était retiré près d'Aix-les-Bains (Savoie).

"C'était la première fois que l'on prenait l'avion pour la plupart d'entre nous", avait raconté le champion olympique au journal Le Dauphiné, lors du cinquantenaire de son exploit, à propos de cette épopée australienne. Les Français avaient effectué un voyage de six jours, par New York, San Francisco, Honolulu et Sydney.

"Mon souvenir le plus fort, c'est le lendemain de la victoire de (Alain) Mimoun dans le marathon", ajoutait Moucheraud en expliquant que les Français étaient installés au village avec les Belges. "Quand il est descendu prendre le petit déjeuner, tous les Belges se sont levés pour l'applaudir tandis que, bizarrement, les Français n'ont pas levé leur nez du bol."

La médaille d'or des trois Français avait été acquise par leurs places dans la course individuelle, gagnée par l'Italien Ercole Baldini. Geyre (2e), Moucheraud (7e) et Vermeulin (12e) avaient enlevé le classement par équipes.