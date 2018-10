L'ancien médecin de l'équipe BigMat condamné à de la prison avec sursis

Le tribunal de Créteil (Val-de-Marne) a également assorti à cette peine une interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. Dans ses réquisitions fin septembre, le procureur avait demandé une amende de 5.000 euros et une interdiction d'exercer la médecine à l'encontre de Philippe Bedoucha, 68 ans et aujourd'hui à la retraite. Deux des trois cyclistes accusés d'avoir acheté à l'ex-médecin des substances prohibées, dont de l'EPO, ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis.

Le troisième, Jean-Philippe Tellier, 50 ans, considéré par les enquêteurs comme "l'intermédiaire" entre le médecin et les deux autres cyclistes, a été condamné à la plus lourde peine: six mois de prison avec sursis. Les quatre hommes devront également verser 1 euro chacun à la Fédération française de cyclisme qui s'était portée partie civile dans la procédure. Ce jugement signe la fin d'un épilogue judiciaire qui aura duré près de huit ans.

Près de 15.800 euros ont été dépensés

Les faits remontent à mai 2010. Alors licencié dans un club d'Eure-et-Loire, Jean-Philippe Tellier, cycliste amateur qui nourrit des ambitions professionnelles, fait l'objet d'un contrôle antidopage lors d'une course à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ce contrôle révèle qu'il s'est administré de l'EPO, un produit interdit par l'agence mondiale antidopage. En garde à vue, il explique aux enquêteurs que c'est son médecin, le Dr Bedoucha, qui lui a fourni de l'EPO à sa demande.

Des déclarations qui, dans un premier temps, sont battues en brèche par le médecin. Ce dernier explique avoir pris de l'EPO entre 2007 et 2009 dans le cadre d'un traitement contre le cancer dont il souffre, mais nie en avoir vendu ou cédé. Des propos qu'il amendera quelques mois plus tard en reconnaissant une partie des transactions. Au total, les enquêteurs ont démontré que près de 15.800 euros ont été dépensés par les cyclistes auprès du docteur Bedoucha sur une période de deux ans et demi.