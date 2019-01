Dopage : Tosh Van der Sande non sanctionné

L'équipe Lotto a annoncé que Tosh Van der Sande ne sera pas sanctionné après le résultat non conforme de son contrôle antidopage effectué en novembre aux Six Jours de Gand. Il a été réintégré dans son effectif. "Je suis très heureux et soulagé d'annoncer que j'ai été innocenté par l'UCI (Union cycliste internationale)", a réagi pour sa part le coureur belge.

Van der Sande avait évoqué une "erreur purement matérielle" pour expliquer le résultat de son contrôle, en raison de l'utilisation d'un spray nasal (Sofrasolone) en vente libre. "Après avoir examiné l'ensemble du dossier, y compris les documents justificatifs, l'UCI a décidé de ne pas poursuivre cette affaire et de la considérer comme close", explique l'équipe Lotto.

La substance décelée lors du contrôle, qui relève de la classe des glucocorticoïdes, est autorisée jusqu'à un certain seuil lorsqu'elle est utilisée par voie nasale mais totalement interdite par d'autres voies type comprimés. Le Belge, associé à son compatriote Jasper De Buyst, avait pris la troisième place des Six Jours de Gand (12 au 18 novembre).